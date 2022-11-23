Boğaziçi Üniversitesi'nde 'hanımlara yönelik' konser

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum yönetiminin yanında yer alan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, sadece kadınların gidebileceği bir konser düzenliyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2022 Çarşamba, 09:30
Boğaziçi Üniversitesi'nde 'hanımlara yönelik' konser
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Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum yönetimin tepki çeken uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. 

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne alternatif olarak kurulan Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) tarafından düzenlenen Zeynep Betül Akyıldız konserinin afişinde,  "Hanımlara yöneliktir" ibaresi yer aldı. 

Erkek öğrencilerin katılamayacağı konser, 19 Aralık'ta Boğaziçililerin "Saatli Bina" olarak adlandırdığı Albert Long Hall'de yapılacak.

İşte konserin afişi: 


Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Naci İnci

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