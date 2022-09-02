AKP verdiği sözü yerine getirmedi: Köy okulları unutuldu

02 Eylül 2022 Cuma, 04:00

İktidar, köy okullarının açılacağını belirterek yönetmelik değişikliği yapsa da bu vaat kâğıt üzerinde kaldı. Açılışlara yönelik somut adım atılmazken köylerdeki öğrencilerin taşınması için milyonlarca liralık yeni ihaleler yapılıyor.

Örneğin, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Ağustos’ta, toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 733 bin lira olan ve 1093 öğrenciyi kapsayan taşıma hizmeti işini, parçalara bölerek ihaleye çıktı. Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 1 Ağustos’ta, toplam maliyeti 2 milyon 376 bin lira taşımalı öğrenci hizmeti alımı işi ihalesini parçalı şekilde yaptı. Benzer şekilde bir ihaleyi de 3 Ağustos’ta Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 641 bin lira olan taşıma servisi hizmet alım işi, birden fazla parçaya bölündü ve ayrı ayrı ihale edildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bakanlığın köy okulları vaadini havada bıraktığını belirtti. Özbay, “Bir AKP klasiği; vaat var, icraat yok. MEB’in söylem ve pratiği tezattır. Köy okulları meselesi, boş müjdelerle geçiştirilemeyecek kadar karmaşık hale geldi” dedi.