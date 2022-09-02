AKP verdiği sözü yerine getirmedi: Köy okulları unutuldu
AKP iktidarı, çocukların uzağa gitmemesi için açılacağı sözünü verdiği köy okullarını unuttu. Verilen söze ve yönetmelikte yapılan değişikliklere karşın köy okullarının açılması için somut bir adım atılmadı. Tersine milyonlarca liralık ihaleler düzenleniyor.
İktidar, köy okullarının açılacağını belirterek yönetmelik değişikliği yapsa da bu vaat kâğıt üzerinde kaldı. Açılışlara yönelik somut adım atılmazken köylerdeki öğrencilerin taşınması için milyonlarca liralık yeni ihaleler yapılıyor.
Örneğin, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Ağustos’ta, toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 733 bin lira olan ve 1093 öğrenciyi kapsayan taşıma hizmeti işini, parçalara bölerek ihaleye çıktı. Çat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de 1 Ağustos’ta, toplam maliyeti 2 milyon 376 bin lira taşımalı öğrenci hizmeti alımı işi ihalesini parçalı şekilde yaptı. Benzer şekilde bir ihaleyi de 3 Ağustos’ta Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptı. Toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 641 bin lira olan taşıma servisi hizmet alım işi, birden fazla parçaya bölündü ve ayrı ayrı ihale edildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bakanlığın köy okulları vaadini havada bıraktığını belirtti. Özbay, “Bir AKP klasiği; vaat var, icraat yok. MEB’in söylem ve pratiği tezattır. Köy okulları meselesi, boş müjdelerle geçiştirilemeyecek kadar karmaşık hale geldi” dedi.
Video Haberler
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Hakan Atilla, kara kutuyu açtı
- 'Erdoğan'ın iktidardan düşmesi olarak okumak da mümkün'
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı