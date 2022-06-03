Köy Okulu kapatıldı, Milli Emlak kaderine terk etti! Atatürk ve Türk bayrağına saygısızlık!

03 Haziran 2022 Cuma, 17:04

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı Köyü’nde (Mahallesi) yer alan Ferhadanlı İlk ve ortaokulu 2 yıl önce 76 öğrencisi olmasına rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatıldı.

Cumhuriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü ilkokul ve ortaokulda yer alan bilgisayarları ve kameraları alarak okulu Milli Emlak’a devretti. Milli Emlak ise hurdacılarla anlaşarak okulun içerisindeki demir parçaların alınmasını istedi. Daha sonra okul kaderine terk edildi.

Kapatıldıktan sonra yağmalanan okuldaki Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerine, Türk bayraklarına, okul içerisindeki kitaplara ve diğer malzemelere zarar verildi.

"SAYGISIZLIĞI YAPANLARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya Eğitim-İş ve ADD tepki gösterdi. Eğitim-İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Barış Özer ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan konuya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet.com.tr’den Mehmet Oflaz ile paylaştı.

Özer, “2012 yılından beri köy okulları sistemli olarak kapatılıyor. Köylerden öğretmenler uzaklaştırılıyor. Bunun tabi belli başlı sebepleri var. Ama sonuçlar hep aynı yere çıkıyor. Devletin, köylünün emeği ile yapılan binalar atıl bir hale geliyor. Buradaki 76 öğrenci yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki İnecik Köyü’ne taşımalı sistemle gidiyor. Bu binanın kapasitesi yeterliyken burada çalışan öğretmenler varken, bu okulların sayı bahane edilerek kapatılması kabul edilemez” dedi.

Özer açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni çıkardığı kararla köy okullarında sayı kuralı kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı iki yıl önce bu yanlışı yapmamış olsaydı bugün burada hala öğrenci ve hala öğretmen olacaktı. Bu binaları bu halde görmemiş olacaktık. Yanlış kararın bedelini hem çocuklarımız, hem de halkımız ödüyor. Maalesef. Burada okulumuza bu saygısızlığı yapanlar her kimse, bu saygısızlığa yol açan kamu görevlileri her kimse hesap soracağız.”

Ferhadanlı köy okulunun bina olarak bütün imkânlara sahip olduğunu belirten Özer, “Bir kültür merkezi, kurs alanı, müze hatta ziraat fakültesinin uygulama okulu olarak bile görev yapabilecekken bir harabeye dönüşüyor” dedi.

"ATATÜRK DEĞERLERİ SALDIRI ALTINDADIR"

ADD’li Gürkan ise “Yaşananlara ilişkin hiçbir kamu kurumu sorumluluk almamaktadır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarının çürüdüğünün göstergesidir. Sadece Ferhadanlı değil Türkiye’de kapatılan köy okullarının çoğu aynı durumdadır. Cumhuriyet’in aydınlanmacı değerleri ve Atatürk değerleri, kendisini milli ve muhafazakâr diye tanımlayan siyasi yapının saldırısı altındadır” ifadelerine yer verdi.

İşte o görüntüler: