ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES puan hesaplaması nasıl yapılır?

21 Ağustos 2022 Pazar, 11:04

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 24 Haziran – 04 Temmuz 2022 tarihleri arasında alındı. 2022-ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleşti.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Ağustos 2022'de açıklanacak.

ALES PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı,sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

ALES PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI

ALES Sayısal Puanı 0,75(Sayısal) 0,25(Sözel)

ALES Sözel Puanı 0,25(Sayısal) 0,75 (Sözel)

ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50(Sayısal) 0,50 (Sözel)