ALES 2025 ne zaman? 2025 ALES/1 hangi tarihte? ALES takvimi belli oldu mu?

ÖSYM tarafından gelecek yıl üç defa düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES) için bekleyiş devam ediyor. Peki, ALES 2025 ne zaman? 2025 ALES/1 hangi tarihte? ALES takvimi belli oldu mu?

ALES 2025 ne zaman? 2025 ALES/1 hangi tarihte? ALES takvimi belli oldu mu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:19

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile akademik kariyerlerine başlamak isteyen birçok kişi, bu sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya devam ediyor. Peki, ALES 2025 ne zaman? 2025 ALES/1 hangi tarihte? ALES takvimi belli oldu mu?

2025 ALES TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

2025'de ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların takvimi henüz netleşmedi. 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin “ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi”ne 6 Kasım 2023 günü ilan edilmişti. mYakın zaman içinde 2025 ALES başvuru ve sınav tarihlerinin belli olması bekleniyor.


Etiketler: #ales #sınav takvimi #sınav

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