ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman? ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak?

ALES sınavının başvuru tarihlerinde sona yaklaşılıyor. ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman? ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
10 Ekim 2022 Pazartesi, 12:11
ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman? ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak?
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Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular 30 Eylül'de başladı.

ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? 

ALES 3 başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde son bulacak. Ücret ödemesi için son gün ise 11 Ekim 2022.

ALES/3 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2022 başvuru ücreti 185 TL'dir.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES 3 geç başvuru tarihi 18 Ekim 2022.


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