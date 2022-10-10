ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman? ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak?
ALES sınavının başvuru tarihlerinde sona yaklaşılıyor. ALES 3 başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 ALES 3 sınavı ne zaman? ALES geç başvuruları ne zaman başlayacak?
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı(ALES) için başvurular 30 Eylül'de başladı.
ALES 3 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
ALES 3 başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde son bulacak. Ücret ödemesi için son gün ise 11 Ekim 2022.
ALES/3 GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
ALES 2022 başvuru ücreti 185 TL'dir.
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
ALES 3 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES 3 geç başvuru tarihi 18 Ekim 2022.
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