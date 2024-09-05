ALES 3 ne zaman? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yılın son ALES sınavı için ÖSYM takvimi paylaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı ilk ikisi sona erdi. Peki, ALES 3 ne zaman? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) sınav sonuçları geçtiğimiz ay içerisinde açıklandı. Sonuçların ardından ALES 3 sınavı için araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES 3 ne zaman? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ALES/3 NE ZAMAN?
ALES/3 sınavlarının başvuruları 1 - 9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular da 16 Ekim'de yapılacak. ALES 3 sınavı da 17 Kasım tarihinde uygulanacak.
ALES/3'ün sınav giriş belgesi de sınavdan 10 gün önce kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.
ALES/3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavının sonuçları 6 Aralık tarihinde duyurulacak.
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