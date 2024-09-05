Yayınlanma: 05.09.2024 - 13:43

Güncelleme: 05.09.2024 - 13:43

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) sınav sonuçları geçtiğimiz ay içerisinde açıklandı. Sonuçların ardından ALES 3 sınavı için araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES 3 ne zaman? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 NE ZAMAN?

ALES/3 sınavlarının başvuruları 1 - 9 Ekim tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular da 16 Ekim'de yapılacak. ALES 3 sınavı da 17 Kasım tarihinde uygulanacak.

ALES/3'ün sınav giriş belgesi de sınavdan 10 gün önce kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

ALES/3 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan ALES/3 sınavının sonuçları 6 Aralık tarihinde duyurulacak.