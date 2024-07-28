ALES saat kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürüyor?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 2 sınavı 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15 itibariyle başladı. Peki, ALES saat kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürüyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 10:41
ALES saat kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürüyor?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 2, 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te başladı. Sözel ve sayısal alandan oluşan ALES/2 sınavının saat kaçta biteceği ve ne kadar sürdüğü yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, ALES saat kaçta bitecek? ALES kaç dakika sürüyor? İşte, ayrıntılar...

ALES SAAT KAÇTA BİTECEK?

10.15'te başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) 2, saat 12:45’te bitecek.

ALES KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınavda adaylara 50 sayısal, 50 sözel sorusu olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor. ALES'te 100 soru için 150 dakika zaman verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. 


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