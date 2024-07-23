ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika, kaç soru?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) için geri sayım başladı. Yüksek lisans yapmak için sınava katılım sağlayacak olan üniversite mezunları, ALES/2 sınavının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika, kaç soru?
Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan adayların, yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı için tarih belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika, kaç soru?
ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
ALES/2 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.
Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.
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