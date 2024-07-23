Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:21

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:21

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan adayların, yüksek lisans yapabilmek için katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı için tarih belli oldu. Peki, ALES/2 ne zaman, saat kaçta? ALES kaç dakika, kaç soru?

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES/2 sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15’te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.