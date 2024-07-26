ÖSYM Başkanı Ersoy'dan 'ALES' açıklaması

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:35

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:36

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yazılı bir açıklama yaptı.

2024-ALES'2'nin, 81 il 92 sınav merkezinde uygulanacağını belirten Ersoy, "157 bin 530 adayın başvurduğu sınav, 464 bina ve 6 bin 42 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınav, tüm sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek" dedi.

Prof. Dr. Ersoy, sınava 569 engelli adayın başvurduğunu kaydederek, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1450 adayın bu haktan yararlandığını açıkladı.

SINAV SONUÇLARI 16 AĞUSTOS'TA

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.