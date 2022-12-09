ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

09 Aralık 2022 Cuma, 12:23

20 Kasım'da uygulanan 2022-ALES/3'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.



