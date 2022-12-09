ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?

2022 ALES'e giren adayların gözleri sonuçlara çevrildi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçlarına nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 12:23
ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları nereden öğrenilir?
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20 Kasım'da uygulanan 2022-ALES/3'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.



ales ösym Sonuç

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