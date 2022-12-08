ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçlarına nasıl bakılır?
2022 ALES'e giren adayların gözleri sonuçlara çevrildi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçlarına nasıl bakılır?
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Adaylar sınavın sonuçlarının ne zaman yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Son günlerde ''ALES sonuçları açıklandı mı?'' sorusu sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2022 ALES sonuçları henüz açıklanmadı.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 ALES sonuçları, 9 Aralık 2022 tarihinde ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
ALES SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Aralık 2022 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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