ALES/2 başvuruları başladı mı? 2023 Ales 2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ales 2 başvuru ücreti ne kadar?

2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) katılacak adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Peki, ALES/2 başvuruları başladı mı? 2023 Ales 2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ales 2 başvuru ücreti ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:57
ALES/2 başvuruları başladı mı? 2023 Ales 2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ales 2 başvuru ücreti ne kadar?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ALES 2 sınavına girecek olan adaylar sınav başvurularının ne zaman başlayacağını, ALES 2 sınavının başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve ALES 2 başvurusunun nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, ALES/2 başvuruları başladı mı? 2023 Ales 2 başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ales 2 başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALES 2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ALES/2 başvuruları 4 Temmuz 2023 tarihinde (bugün) başlayıp, 10 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

ALES 2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2 sınavının geç başvuruları 19 Temmuz 2023 tarihinde alınacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Bu yılın ikinci ALES sınavı için başvurular ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı.

ALES/2 başvuru ücreti 185 lira olacak.

ALES 2 BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

4 Temmuz 2023 tarihinde başlayacak olan ALES/2 başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılacak.

ALES BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN 

ALES'TE YER ALAN DERSLER NELERDİR?

  • Matematik
  • Geometri
  • Sayısal Mantık
  • Türkçe
  • Mantıksal Akıl Yürütme (Sözel Mantık)

ALES DERS KONULARI NELERDİR?

ALES Matematik konuları: Temel kavramlar, çözümleme, bölme ve bölünebilme, asal çarpanlar, ebob-ekok, rasyonel sayılar, sıralama, basit eşitsizlikler, mutlak değer, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, üslü sayılar, köklü sayılar, denklemler, oran-orantı, sayı ve kesir problemleri, yaş problemleri, işçi ve havuz problemleri, hareket problemleri, yüzde, kar-zarar ve faiz problemleri, karışım problemleri, kümeler, işlem, saymanın temel ilkesi ve olasılık.

ALES Geometri ders konuları: Doğruda açılar, üçgende açılar, üçgende uzunluk ve alan, üçgende açıortay, kenarortay ve benzerlik, dörtgenler, çember ve daire, analitik geometri, katı cisimler.

ALES Sayısal Mantıkta ders konuları: Grafik yorumlama ve tablo okuma, şekil yetenek ve sayı dizileri, mantıksal muhakeme problemleri.

ALES Türkçe ders konuları: Sözcükte anlam, cümlede anlama, anlatım biçimleri, paragraf, anlatım bozuklukları.

ALES Mantıksal Akıl Yürütmede yer alan konular: Şifreleme, şifre çözümleme, sözel akıl yürütme ve sözel zekâya dayalı problem çözme.


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