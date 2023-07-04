Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Temmuz 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:20

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:20

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Temmuz'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 4 Temmuz'da meydana gelen depremler...

AZERBAYCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 00.01'de Haçmaz ilinin 80 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 20 kilometre derinliğinde 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

Depremin birkaç şehirde hissedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlığa, depremde herhangi bir hasar ve can kaybı olduğuna dair bilgi ulaşmadı." ifadesi yer aldı.

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi, Hazar Denizi'nin Azerbaycan kıyılarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

4 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:38:20 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

08:03:00 -.- 1.8 -.- OZAL-(MALATYA)

07:53:41 -.- 2.3 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

07:26:32 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

07:03:17 -.- 1.9 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

06:43:34 -.- 1.9 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE)

06:32:13 -.- 2.1 -.- KUCUKDALYAN-(HATAY)

06:19:21 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

05:50:53 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

05:43:20 -.- 1.6 -.- DERVISCIMLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:04:42 -.- 1.7 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS)

04:32:42 -.- 0.8 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:31:15 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI)

04:27:50 -.- 2.6 -.- BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA)

04:26:28 -.- 1.3 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

04:20:19 -.- 1.9 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:13:35 -.- 1.7 -.- SAKSAK-YAYLADAGI (HATAY)

03:10:25 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

02:59:31 -.- 1.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:43:09 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

02:37:02 -.- 1.4 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA)

02:20:32 -.- 1.7 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY)

02:15:08 -.- 1.9 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

02:05:25 -.- 1.7 -.- CAYBASI-DARENDE (MALATYA)

01:26:18 -.- 2.1 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA)

01:14:30 -.- 1.4 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:46:42 -.- 1.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

00:41:04 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA)

00:11:57 -.- 3.2 -.- TABANOZU-(BITLIS)