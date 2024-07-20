KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumu yapıldı
ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu sona erdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi'nin hukuk, iktisat ve maliye testlerinden oluşan ikinci oturumu yapıldı.
Saat 14.45'te başlayan KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ikinci oturumunda adaylara çoktan seçmeli 40'ar sorudan toplam 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.
Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumu ise yarın yapılacak. Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.
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