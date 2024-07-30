ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) yapıldı. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:46
ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı?
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2024-ALES/2 yapıldı. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Akademik kariyer hedefleyen adaylar şimdi, bu yılın son ALES sınavın tarihlerine odaklandı. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı?

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.


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