Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:46

Güncelleme: 30.07.2024 - 09:46

2024-ALES/2 yapıldı. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Akademik kariyer hedefleyen adaylar şimdi, bu yılın son ALES sınavın tarihlerine odaklandı. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman? ALES başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı?

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.