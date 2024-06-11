ALES/3 ne zaman? 2024 ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES sınavı ilki geçtiğimiz Nisan ayında yapılmıştı. Şimdi ise Temmuz ayında yapılacak olan ALES/2 sınavı ve ardından gerçekleşecek olan ALES/3 sınavı için tarih bilgisi sorgulanıyor. Peki, ALES/3 ne zaman? 2024 ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES'in 2024 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki, ALES/3 ne zaman? 2024 ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?
ALES/3 NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.
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