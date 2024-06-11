Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:36

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:36

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı ALES'in 2024 takvimi adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl 3 defa gerçekleştiriliyor. Peki, ALES/3 ne zaman? 2024 ALES/3 başvuru tarihleri ne zaman?

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 takvimine göre, bu yılın üçüncü ALES sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES/3 başvuruları 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.