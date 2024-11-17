Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:08

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:08

ALES/3 bugün saat 10.00'da gerçekleştiriliyor. 81 ilde yapılacak uygulamada 486 bina ve 6 bin 760 salonun kullanılacağını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı. Peki, ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES/3, bugün yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.