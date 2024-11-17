ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?
Bugün gerçekleştirilecek ALES/3, 81 ilde ve 92 sınav merkezinde yapılacak. Sınav puanının 5 yıl geçerliliğini koruyacağı sınavda emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Peki, ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?
ALES/3 bugün saat 10.00'da gerçekleştiriliyor. 81 ilde yapılacak uygulamada 486 bina ve 6 bin 760 salonun kullanılacağını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı. Peki, ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ALES/3, bugün yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
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