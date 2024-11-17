ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?

Bugün gerçekleştirilecek ALES/3, 81 ilde ve 92 sınav merkezinde yapılacak. Sınav puanının 5 yıl geçerliliğini koruyacağı sınavda emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Peki, ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?

ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:08

ALES/3 bugün saat 10.00'da gerçekleştiriliyor. 81 ilde yapılacak uygulamada 486 bina ve 6 bin 760 salonun kullanılacağını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı. Peki, ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak? ALES/3 saat kaçta bitecek?

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ALES/3, bugün yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.


Etiketler: #ales #ne zaman

İlgili Haberler

Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman? Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı saat kaçta? Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı ne zaman? Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı saat kaçta? Jon Jones-Stipe Miocic UFC maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler