ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

ALES/3 sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 150 dakika süren sınav sonrası gözler ÖSYM'ye döndü. Her sınav sonrası soruların yüzde 10'unu erişime açan ÖSYM'den, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bekleniyor. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:20

171 bin 640 adayın başvurduğu ALES/3 tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi, cevaplarını değerlendirmek için soru kitapçığının ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

ALES/3 CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES/3 soru ve cevaplarının 17 Kasım'da akşam saatlerine doğru ilan edilmesi bekleniyor.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.


Etiketler: #ales #Cevap Anahtarı

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