ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
ALES/3 sınavı bugün binlerce adayın katılımıyla gerçekleşti. 150 dakika süren sınav sonrası gözler ÖSYM'ye döndü. Her sınav sonrası soruların yüzde 10'unu erişime açan ÖSYM'den, ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bekleniyor. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
171 bin 640 adayın başvurduğu ALES/3 tamamlandı. Sınava giren binlerce kişi, cevaplarını değerlendirmek için soru kitapçığının ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman yayımlanacak? ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
ALES/3 CEVAP ANAHTARI VE SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ALES/3 soru ve cevaplarının 17 Kasım'da akşam saatlerine doğru ilan edilmesi bekleniyor.
ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
Etiketler: #ales #Cevap Anahtarı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- 'Atatürk’e bağlılık ne zamandan beri suç sayılıyor?'
- 'Bahçeli ile görüşmesini MYK'de anlattı'