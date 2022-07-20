Amerika’nın en başarılı Türk mezunları açıklandı
StudyinAmerica.com Eğitim Danışmanlığı, ABD’de lisans eğitimi alan 2 bin 974 Türk öğrenci arasından en başarılı 2022 mezunlarını açıkladı. Harvard’dan MIT’e, Yale’den Columbia Üniversitesi’ne kadar başarılarıyla Türkiye’yi gururlandıran Türk öğrenciler, sadece notlarıyla değil, katıldıkları araştırma ya da gönüllülük programları gibi kriterlere göre de okullarında el üstünde tutuluyor.
ABD’deki Türk öğrencilerle yakın ilişkileri bulunan StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, 2022’nin en başarılı öğrencilerini belirledi.
2010 senesinden beri her yil hazirlanan bu liste, ABD’deki "En Başarılı 25 Türk Öğrencisi"ni açıklıyor. StudyinAmerica.com kurucusu Tamer Türkman, en başarılı 2022 mezunlarını seçerken akademik başarılarına ek olarak üstün liderlik özelliklerinin de değerlendirildiğini ve ülke çapındaki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurulduğunu belirtti.
Tamer Türkman “Bu öğrenciler öncelikle sınıflarının ilk sıralamasında yer alıp minimum 3.8 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Magna Cum Laude Onur ödülüyle Mayıs 2022’de mezun oldular. Bu liste, tümüyle gelmiş geçmiş en iyi liste olabilir. İlk defa Ivy Liginde okuyup sınıf birincisi olan ilk uluslararası öğrenciyi ve Amerika’daki tüm atletlerin arasında en yüksek not ortalaması almış öğrenciyi de içermektedir. Bu öğrenciler, Türkiye’yi okullarında başarıyla temsil etmiş ve Türkiye’nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır” dedi.
Bu öğrencilerin gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediklerinin altını çizen Tamer Türkman, "25 En Başarılı Türk Öğrenci"yi belirlerken sahip oldukları karakterleri ve çevrelerine verdikleri pozitif etkinin de önem taşıdığını aktardı.
Amerika’nın 25 En Başarılı Türk mezunu şu şekilde sıralandı: (Soyadına Göre Alfabetik Sıralama)
- Defne Aksel – The University of Chicago
- Denizhan Alper – University of Southern California
- Elif Aydın - Princeton
- Ege Güneş Benihasim – University of Michigan
- Ratip Emin Berker - Harvard
- Naz Bilecik - Columbia University
- Mark Butrosoğlu - Brown
- Demirkan Çoker - Yale
- Özgenur Çelik - Columbia University
- Emre Demir - Dartmouth
- İdilsu Güney - Brown
- Elif Nazlı Hamutcu - Columbia University
- Ahmet Cem Karadeniz – Columbia University
- Ali Sinan Kaya - Massachusetts Institute of Technology (MIT)
- Beri Kohen - Stanford
- Alp Köksal - Brown
- Nazlı Uğur Köylüoğlu – Stanford
- Derya Oktay - Duke
- Begüm Ortaoğlu - Princeton
- Aylin Özpınar – University of Pennsylvania
- Elif Göksu Şimşek - Yale
- Duru Tasman – Elon University
- Deniz Tekant – Cornell University
- Ömer Faruk Tunç – Georgetown University
- Necla Leyla Unat – Babson College
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