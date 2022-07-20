Amerika’nın en başarılı Türk mezunları açıklandı

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:45

ABD’deki Türk öğrencilerle yakın ilişkileri bulunan StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, 2022’nin en başarılı öğrencilerini belirledi.

2010 senesinden beri her yil hazirlanan bu liste, ABD’deki "En Başarılı 25 Türk Öğrencisi"ni açıklıyor. StudyinAmerica.com kurucusu Tamer Türkman, en başarılı 2022 mezunlarını seçerken akademik başarılarına ek olarak üstün liderlik özelliklerinin de değerlendirildiğini ve ülke çapındaki üniversitelerde okuyan Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurulduğunu belirtti.

Tamer Türkman “Bu öğrenciler öncelikle sınıflarının ilk sıralamasında yer alıp minimum 3.8 not ortalamasıyla (4 üzerinden) Magna Cum Laude Onur ödülüyle Mayıs 2022’de mezun oldular. Bu liste, tümüyle gelmiş geçmiş en iyi liste olabilir. İlk defa Ivy Liginde okuyup sınıf birincisi olan ilk uluslararası öğrenciyi ve Amerika’daki tüm atletlerin arasında en yüksek not ortalaması almış öğrenciyi de içermektedir. Bu öğrenciler, Türkiye’yi okullarında başarıyla temsil etmiş ve Türkiye’nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır” dedi.

Bu öğrencilerin gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride bir olgunluk sergilediklerinin altını çizen Tamer Türkman, "25 En Başarılı Türk Öğrenci"yi belirlerken sahip oldukları karakterleri ve çevrelerine verdikleri pozitif etkinin de önem taşıdığını aktardı.

Amerika’nın 25 En Başarılı Türk mezunu şu şekilde sıralandı: (Soyadına Göre Alfabetik Sıralama)