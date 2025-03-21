Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme bölümleri kapatılacak mı? AÖF İktisat ve İşletme bölümleri neden kapatılıyor?
Açıköğretim İktisat ve İşletme Bölümlerinin kapatılacağı yönündeki iddialar yurrtaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme bölümleri kapatılacak mı? AÖF İktisat ve İşletme bölümleri neden kapatılıyor?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan yeni bir kararla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) köklü bir değişikliğe gidiliyor. Uzun yıllardır uzaktan eğitim imkânı sunan İktisat ve İşletme bölümlerinin kapatılmasına karar verildi. Peki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme bölümleri kapatılacak mı? AÖF İktisat ve İşletme bölümleri neden kapatılıyor? İşte, ayrıntılar...
AÖF İKTİSAT VE İŞLETME BÖLÜMLERİ KAPATILACAK MI?
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi bünyesindeki İktisat ve İşletme bölümlerinin kapatılacağına yönelik iddialar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İddialarda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu tarafından alınan kararın yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği öne sürülüyor.
AÖF İKTİSAT VE İŞLETME BÖLÜMLERİ NEDEN KAPATILIYOR?
Kararla ilgili YÖK yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, alınan kararın eğitimde kaliteyi artırma ve mezun profillerini iş gücü piyasasının taleplerine daha uyumlu hale getirme amacı taşıdığı ifade ediliyor. Gelişmelerin netleşmesiyle birlikte detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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