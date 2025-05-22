Açıköğretim Fakültesi final sınavları için geri sayım. 2024-2025 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavlarına kısa bir süre kala sınava katılacak olan adaylar sınav giriş yeri sorgulanıyor. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? AÖFsınav giriş belgesi nasıl alınır?





AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi bahr dönemi final sınavları 25-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Sınavlar sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılacak.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınav giriş belgelerine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilecek.



