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2026 DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

6.06.2026 20:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2026 DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS 2026 başvuru sürecini kaçıran adaylar için sunulan geç başvuru fırsatına ilişkin tarihler merakla takip ediliyor. Peki, 2026 DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, 2026 DGS geç başvuru gününe ilişkin yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, 2026 DGS geç başvuru ne zaman? DGS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

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DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen Dikey Geçiş Sınavı’nda başvuru süreci 15 Mayıs’ta başlamış ve 2 Haziran 2026 tarihinde sona erdi.

Adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilmiş, ayrıca başvuru merkezlerinden yapılan işlemler resmî iş günleri ve çalışma saatleri içinde kabul edildi.

DGS geç başvurularının ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacağı duyuruldu.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuru ücreti ise 2 bin 100 lira olarak belirlendi.

2026 DGS NE ZAMAN?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

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