Ankara'daki çok sayıda ilçede okul servis ihalelerine teklif yok!

Yayınlanma: 18.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 03:15

2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk haftası olmasına karşın Ankara’da devlet okullarında öğrenim gören özel eğitim öğrencileri okullarına kavuşamadı. İlçe eğitim müdürlükleri bu öğrenciler için açtığı servis ihalelerinde istenilen teklifleri alamadığı için servis hizmeti sunamadı. Ankara Çankaya’da ihalenin 4. tekrarında da beklenen teklif gelmezken Gölbaşı’nda önceki yıl yapılan sözleşmenin bitmemesinden dolayı yeni sözleşme imzalanamadı. Eğitimciler, “Özel eğitim öğrencileri için eğitimde en ufak kopma, telafisi zor zararlara neden olur” uyarısında bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı, sorunlarla başladı. Dönemin ilk haftasında öğrenciler için çeşitli sıkıntılar ortaya çıktı. Bunlar arasında özel eğitim öğrencileri de yer aldı. Başta Ankara olmak üzere bazı il ve ilçelerde, özel eğitim öğrencileri, okula gidemedi. Bu öğrencilerin okula ulaşımı, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin açtığı ihaleler sonucu servislerle sağlanıyor. Bütçesini ise bakanlık karşılıyor. Ancak bu sene, ekonomik kriz gibi nedenlerle bu ihaleler, eğitim öğretim yılı başlamadan önce bitirilemedi. Ya ihaleye istekli çıkmaması ya da tekliflerin öngörülen maliyetin çok üstünde olması nedeniyle çok sayıda ihale iptal edildi. Halihazırda birçok ilde ihale süresi sürüyor.

‘KENDİNİZ BIRAKIN’

Edinilen bilgilere göre Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde özel eğitim öğrencileri için servis ihalesine 4. kez çıkıldı ancak sonuçlanmadı. Çankaya’da 1000’i aşkın özel eğitim öğrencisi olduğu biliniyor. Müdürlüğün, bu çocukların okula gidebilmesi için Çankaya’yı kilometre ve okul mesafesini hesaplayarak 4 alana böldü. İhale için öngörülen maliyet ise 35 milyon liraydı. Öngörülen maliyete en yakın teklif 43 milyon oldu ancak bu rakamı teklif eden firma, sadece ilk 3 bölge için hizmet verebileceğini belirtti. Bunun üzerine ihale ertelendi. Müdürlük ise velilerden, ihalenin tamamlanmasına kadar çocukları okullarına kendilerinin bırakmasını istedi.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir önceki yılın sözleşmesi sürdüğü için yeni ihale yapılamazken Altındağ’da da ihale gerçekleşmedi. Bu ilçelerin yanı sıra Sincan’da vekâleten kaymakam bulunduğundan dolayı yeni ihalenin gerçekleştirilemediği belirtildi.

FİRMALAR MALİYETTEN ŞİKÂYETÇİ



Ekonomide yaşanan sıkıntılar sonrası yükselen enflasyon yüzünden firmalar da artan maliyetlerden rahatsız. Yakıta gelen zamlar servislerin ücretlerine de yansıdı. Ancak serviste çocuklara refakat eden yardımcılar da ayrı bir maliyet kalemi olarak sayılıyor. Bu yüzden firmalar devletin önerdiği teklifin ya üstünde fiyat öneriyor ya da koşulları tam sağlamıyor.

