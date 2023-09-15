Kocaeli'nde işçi servisi devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde işçi servisinin 2 yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 09:44
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yeni Mahallesi'nde işçi servisi minibüsü, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen 2 yayaya çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Minibüsün çarptığı yayalardan biri kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


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