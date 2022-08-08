AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF yaz okulu sınav giriş tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF yaz okuluna az bir zaman kala, sınavın detayları belli oldu. AÖF'de eğitim görüp de istediği ortalamayı elde edemeyen yurttaşlar, AÖF yaz okulunda bir kez daha şanslarını deneyecekler. Peki, AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav giriş tarihleri ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi üzerinden eğitim gören öğrenciler, yaz okulu için sınav giriş belgesi sorgulamalarına başladı. İşte detaylar...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, '13 Ağustos 2022' tarihinde yüz yüze yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı için giriş yerleri bekleniyor. Sınav yerleri genellikle sınav tarihinden 1-2 hafta önce erişime açılıyor. Böylelikle sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.Sorgulama işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşiyor.
AÖF sorgulama işlemleri için tıklayınız
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Anadolu Üniversitesi, henüz AÖF için sınav yerlerini açıklamadı. Ancak sınavın 13 Ağustos'ta yapılacağı bilgisini göz önüne alırsak, giriş yerlerinin en geç çarşamba günü açıklanması öngörülüyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
Destek sistemi tarafından yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir'' ifadeleri kullanıldı.
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