Yayınlanma: 08.05.2025 - 11:51

Güncelleme: 08.05.2025 - 11:51

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 bahar dönemi final sınavları yaklaşırken öğrenciler sınav hazırlıklarını hızlandırdı. Akademik takvime göre AÖF final sınavları, 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak. Peki, AÖF final sınavı giriş yerleri belli oldu mu? AÖF final sınav giriş belgesi yayımlandı mı? AÖF final sınavları ne zaman?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı bahar dönemi final sınavları, 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınava katılacak adayların beklediği AÖF sınav giriş belgeleri, en geç 14 Mayıs'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sisteme öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. Alternatif olarak e-Devlet üzerinden giriş yaparak da sınav giriş belgesine ulaşmak mümkün olacak.