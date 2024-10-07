Yayınlanma: 07.10.2024 - 12:14

Güncelleme: 07.10.2024 - 12:14

2024-2025 AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim öğretim yılı için kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacaklarını sorguluyor. Peki, AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı mı? AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim 2024 Pazartesi - 18 Ekim 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak ve 12 gün sürecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.