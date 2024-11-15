Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:50

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen için tercih sürecinin başladığını bildirdi. Peki, Sözleşmeli öğretmen alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nun ardından, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, kurum tercih başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak ve tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmeyecek.


Etiketler: #Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları #Sözleşmeli öğretmenlik #öğretmen

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