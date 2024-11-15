Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
Kasım ayının ortalarında Öğretmenler Günü ile ilgili hazırlıklar hız kazandı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
Öğretmenler Günü'nde öğrenciler, öğretmenlerine teşekkürlerini sunar, çeşitli etkinlikler düzenlenir ve öğretmenlerin emekleri takdir edilir. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Günü hangi güne denk geliyor?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki değerini ve eğitimdeki katkılarını kutlamak amacıyla her yıl 24 Kasım'da Türkiye'de ve birçok ülkede kutlanır. Bu özel gün, öğretmenlerin eğitim yoluyla insanları şekillendiren ve geleceğe yön veren önemli bir rol oynadığını vurgular. 24 Kasım, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'na atandığı gündür.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Öğretmenler Günü'nün Türkiye'deki tarihi, 1928 yılına dayanır. Bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Millî Eğitim Bakanı olarak göreve başlamasıyla ilişkilendirilir. Atatürk'ün, Türk milletinin çağdaşlaşması için eğitime verdiği önemi vurgulamak amacıyla, öğretmenlerin toplumdaki yerini onurlandırmak için bu tarihin özel bir gün olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
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