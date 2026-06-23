Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitim alan ve bütünleme yerine geçen yaz okuluna kalarak derslerini tamamlamak isteyen binlerce öğrenci gözünü resmi takvime çevirdi. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu ders seçme ve kayıt işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi - 03 Temmuz 2026 Cuma tarihleri arasında 5 gün boyunca yapılabilecek.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Yaz Okulu Başlama ve Bitiş Tarihleri: 29 Haziran 2026 - 22 Ağustos 2026 (8 Hafta)

AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHİ

AÖF yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.