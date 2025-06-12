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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

12.06.2025 10:44:00
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Haber Merkezi
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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt tarihleri açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) yaz okulu süreci, final sınavlarının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Yayınlanan takvimle birlikte AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri açıklandı. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır?


AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri, ders seçimi ve kayıt ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. AÖF yaz okulu kayıtları ise 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayıp, 04 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvim doğrultusunda AÖF 2025 yaz okulu sınavları 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

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