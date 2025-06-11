Cumhuriyet Gazetesi Logo
ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

11.06.2025 18:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

Dünyanın her yerinde kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT'de bugün bazı sorunlar meydana geldi. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?

ChatGPT kullacıları uygulama ve web sitesi üzerinden yaşanan problemler nedeniyle ChatGPT'nin çöküp çökmediğini araştırıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?


CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT’nin uygulaması ve web sitesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcılar, ChatGPT'nin neden açılmadığını araştırmaya başladı; ancak bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’nin neden erişilemediği henüz bilinmiyor.

CHATGPT NE ZAMAN AÇILACAK?

OpenAI’dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmişteki kesintilerin genellikle birkaç saat içinde giderildiği göz önüne alındığında, ChatGPT’nin kısa süre içerisinde yeniden erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İlgili Konular: #Yapay zeka #çöktü #ChatGPT

İlgili Haberler

ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?
ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak? Dünyanın her yerinde kullanılan yapay zeka aracı ChatGPT'de bugün bazı sorunlar meydana geldi. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?
MasterChef 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef 2025'te kimler yarışacak?
MasterChef 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef 2025'te kimler yarışacak? TV 8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'ten yeni sezon fragmanı geldi. Peki, MasterChef 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef 2025'te kimler yarışacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuru tarihleri, Haziran ayının gelmesiyle birlikte gündem oldu. Bakanlık bünyesinde 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis alımı yapılacak. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi kadrolara alım yapılacak ve şartları neler?