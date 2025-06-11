ChatGPT kullacıları uygulama ve web sitesi üzerinden yaşanan problemler nedeniyle ChatGPT'nin çöküp çökmediğini araştırıyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak?





CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT’nin uygulaması ve web sitesinde yaşanan sorunlar nedeniyle kullanıcılar, ChatGPT'nin neden açılmadığını araştırmaya başladı; ancak bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT’nin neden erişilemediği henüz bilinmiyor.

CHATGPT NE ZAMAN AÇILACAK?

OpenAI’dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, geçmişteki kesintilerin genellikle birkaç saat içinde giderildiği göz önüne alındığında, ChatGPT’nin kısa süre içerisinde yeniden erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.