ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri belli oldu. Haziran ayında gerçekleşecek olan toplantının ardından yeni faiz kararı belli olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Haziran FED faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası toplantılarına mayıs ayında ara verdi. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.

Ekonomistler, Fed’in haziran toplantısında faizleri sabit tutabileceği ancak güçlü veriler gelmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden faiz artış sinyali verebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Haziran toplantısı, küresel finansal dengelerin yönünü tayin edebilecek kritik bir viraj olarak görülüyor.



