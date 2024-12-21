AÖL 1.dönem sınav soruları ne zaman yayımlanacak? AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevaplarına nasıl bakılır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1.dönem sınavları 21-22 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav süreci devam ederken gözler AÖL soruları ve cevapları görüntüleme ekranına çevrildi. Peki, AÖL 1.dönem sınav soruları ne zaman yayımlanacak? AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevaplarına nasıl bakılır?
- Dönem Açık Lise sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu. Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Belirlenen takvime göre, AÖL ilk dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, AÖL 1.dönem sınav soruları ne zaman yayımlanacak? AÖL 1.dönem sınav soruları ve cevaplarına nasıl bakılır?
AÖL SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
22 Ocak 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.
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