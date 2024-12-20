AUZEF final sınavı ne zaman?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav tarihleri takvimi belli oldu. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman?
2024-2025 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Sınavlar, 3 oturumda gerçekleştirilecek. Peki, AUZEF final sınavı ne zaman?
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak.
28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) herhangi bir sebeple giremeyenler, 01 Şubat - 02 Şubat 2025 tarihindeki bütünleme sınavına (telafi) girebilir.
Etiketler: #AUZEF #sınav #Final sınavı #Bütünleme sınavı
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