AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?

2.06.2026 16:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
AÖL’e kayıtlı birçok öğrenci, 3. dönem kayıt yenileme için son günü araştırarak yeni dönem hazırlıklarına başladı. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?
2025-2026 eğitim öğretim yılının yarılanmasıyla birlikte AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri merak konusu oldu. Peki, AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖL 3. dönem kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 8 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin 750 TL’lik ücreti belirtilen bankacılık kanalları veya online ödeme sistemi üzerinden yatırmaları gerekiyor. Ücret muafiyetinden yararlanan öğrencilerin ise MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla kayıt yenileme taleplerini iletmeleri ve gerekli güncellemeleri tamamlamaları gerekiyor.

Ders seçimi ve sınav merkezi belirleme işlemleri 15 Mayıs–8 Haziran 2026 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen işlemler geçerli sayılmayacak.

Ayrıca 9 veya daha az ders seçen öğrenciler, belirlenen istisnalar dışında e-Sınava katılmak ve randevu almak zorunda olacak. e-Sınav randevu işlemleri ise 11-22 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları kapsamında yüz yüze yapılacak oturumlar 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde okullarda basılı evrakla gerçekleştirilecek. e-Sınav randevusu alan öğrenciler ise sınavlarına 1 Temmuz–3 Ağustos 2026 tarihleri arasında belirlenen e-Sınav merkezlerinde katılabilecek.

