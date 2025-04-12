Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? Yaz tatili süresi kısaldı mı?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planlaması yapmaya erkenden başlayan aileler okulların tam olarak ne zaman kapanacağını araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? Yaz tatili süresi kısaldı mı?
Milyonlarca öğrenci ikinci dönemin sona ermesiyle karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak. Özellikle bursluluk sınavı, liselere geçiş sistemi ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler yoğun bir çalışma temposunu geride bırakmaya hazırlanıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman? Yaz tatili süresi kısaldı mı?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.
YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALDI MI?
20 Haziran’da okulların kapanmasıyla başlayacak yaz tatilinin kısaltılması gündemde bulunmuyor. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak.
Etiketler: #Yaz Tatili #tatil #okullar ne zaman kapanacak #ne zaman
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- Bahçeli'den 'İmralı' çağrısı
- Akaryakıta gizli zam yüzde 17'ye dayandı...
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- İmamoğlu için kaç imza toplandı?
- Eğitim-İş'ten MEB'e açık çağrı!
- İmamoğlu dosyasına dokunan yanıyor mu?
- 'Başı dik, alnı ak, cumhurbaşkanı adayım…'