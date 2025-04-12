2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?
ÖSYM Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın başvuruları başladı. Peki, 2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?
2025-YDUS 1. Dönem oturumuna geri sayım başladı. Yakın zaman start alan başvuru sürecinin ardından sınav tarihi bekleniyor. Peki, 2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?
2025 YDUS 1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar başvurularına devam edebilecek.
YDUS 1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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