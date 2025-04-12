2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanlığınca, 25 Mayıs'ta düzenlenecek olan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın başvuruları başladı. Peki, 2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?

2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:01

2025-YDUS 1. Dönem oturumuna geri sayım başladı. Yakın zaman start alan başvuru sürecinin ardından sınav tarihi bekleniyor. Peki, 2025 YDUS 1 başvuruları ne zaman bitecek? 2025 YDUS 1 başvuruları nasıl yapılır?

2025 YDUS 1 BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, başvurularını 16 Nisan'a kadar başvurularına devam edebilecek.

YDUS 1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.


Etiketler: #YDUS #sınav #ne zaman bitecek? #ne zaman

İlgili Haberler

Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman? Jennifer Lopez konserleri bilet fiyatları ne kadar olacak?

Jennifer Lopez Türkiye konserleri ne zaman? Jennifer Lopez konserleri bilet fiyatları ne kadar olacak?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
2025 AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2025 AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler