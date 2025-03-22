Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:06

Güncelleme: 22.03.2025 - 12:06

2025 yılında Bakanlık tarafından LGS, bursluluk, ehliyet ve Açık Öğretim Kurumları sınavları gibi birçok önemli sınav düzenlenecek. Yılın ikinci AÖL sınavları ise 22-23 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecinde dikkat çeken konulardan biri de görevli ücretleri oldu. Peki, AÖL gözetmen ücreti ne kadar? 2025 MEB görevli ücretleri ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

2025 AÖL SINAV GÖZETMEN ÜCRET NE KADAR?

Sınav görevli ücretleri, memur maaşı katsayı oranlarına göre hesaplanmakta olup, yılda iki kez artış göstermektedir.

Bina Sınav Sorumlusu: Brüt 3.037,67 TL / Net 2.558,96 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: Brüt 2.025,11 TL / Net 1.705,97 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): Brüt 1.923,86 TL / Net 1.620,68 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı): Brüt 1.721,35 TL / Net 1.450,08 TL

Salon Başkanı: Brüt 1.670,72 TL / Net 1.407,43 TL

Gözetmen: Brüt 1.620,09 TL / Net 1.364,78 TL

Yedek Gözetmen: Brüt 1.215,07 TL / Net 1.023,58 TL

Bu ücretler, sınavlarda görev alan personelin sorumluluk ve görevdeki pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir.