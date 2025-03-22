2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek?

Yayınlanma: 22.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 22.03.2025 - 09:44

Çiftçilerin yakından takip ettiği mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, 2025 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman ödenecek, yattı mı? İşte, ayrıntılar...

2025 MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Şubat ayında yapılan mazot ve gübre desteği ödemelerinin ardından, Mart ayı destek ödemeleri için de tarih netleşmeye başladı. Üreticilerin hesaplarına aktarılacak olan Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin, 21 Mart itibarıyla yatırılmaya başlanması bekleniyor. Bakanlık, ödeme takvimiyle ilgili detayları önümüzdeki günlerde duyuracak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan yurttaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

MAZOT VE GÜBRE TEMEL DESTEK NE KADAR?

2025 üretim yılı kapsamında belirlenen destekleme tutarları açıklandı. Buna göre, temel destek kapsamında tüm ürün gruplarında mazot maliyetinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i devlet tarafından karşılanacak.

Birinci kategoride yer alan ürünler için dekara 244 lira destek ödemesi yapılacak. Arpa ve buğday üreticileri, ikinci kategori kapsamında dekara 317,2 lira destek alacak. Üçüncü kategoride yer alan ayçiçeği, fındık, soya, kuru fasulye ve çay üreticilerine ise dekara 366 lira ödeme yapılacak. Dördüncü kategoriye giren pamuk ve çeltik üreticileri için temel destek miktarı dekara 549 lira olarak belirlendi.