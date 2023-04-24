AÖL online sınavları başladı mı? AÖL sınav giriş ekranı 2023

Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:47

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:47

AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı, eğitimine Açık Lise üzerinden devam edenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL 2. dönem sınavları başladı. Peki, AÖL online sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş ekranı 2023...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrimiçi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı.

AÇIK LİSE ONLİNE SINAV UYGULAMASI

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.