AÖL online sınavları başladı mı? AÖL sınav giriş ekranı 2023

Açık Lise AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden uygulanacak olan online sınavlara öğrenciler nasıl giriş yapacağını merak ediyor. Peki, AÖL online sınavları başladı mı? AÖL sınav giriş ekranı 2023...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2023 - 12:47
AÖL online sınavları başladı mı? AÖL sınav giriş ekranı 2023
Abone Ol google-news

AÖL 2. dönem sınav giriş ekranı, eğitimine Açık Lise üzerinden devam edenler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre AÖL 2. dönem sınavları başladı. Peki, AÖL online sınavları ne zaman? AÖL sınav giriş ekranı 2023...

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihi saat 09.30 ile 30 Nisan 2023 tarihi saat 23.59 arasında yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile AÖL sınavlarının çevrimiçi (online) olarak gerçekleşeceği açıklanmıştı. 

AÇIK LİSE ONLİNE SINAV UYGULAMASI

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak online (çevrim içi) sınav uygulamasına katılacaklardır. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online (çevrim içi) sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır. Adaylar, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir.

Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.


AÖL Açık lise Açık Öğretim Açık Öğretim Lisesi online eğitim

İlgili Haberler

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İŞKUR kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son depremler! Amasya'da deprem mi oldu? 24 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Amasya'da deprem mi oldu? 24 Nisan 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi?

Yara filmi konusu nedir? Yara filmi oyuncuları kim? Yara (The Scar - Blizna) filmi ne zaman çekildi?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler