Yayınlanma: 16.12.2024 - 23:30

Güncelleme: 16.12.2024 - 23:30

AÖL sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. Söz konusu sınavlara katılım sağlayacak adaylar da şimdiden sınav giriş yerlerine odaklandı. Peki, AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabiliyor.

AÖL OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

AÖL 1.dönem sınavları 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Sabah oturumları saat 10.00'da, öğlen oturumları ise saat 14.00'de yapılacak.

AÖL SINAVI UYGULAMASI

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak.