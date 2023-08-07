Yayınlanma: 07.08.2023 - 13:28

Güncelleme: 07.08.2023 - 13:31

2023 yaz tatilinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler araştırma yapıyor. Peki, Mazerete Bağlı Yer Değiştirme 2023 başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? MEB Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvuru tarihleri...

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

MEB tarafından yapılan açıklamada 2023 Mazarete Bağlı Yer Değiştirme başvurularının alınmaya başlandığı duyuruldu. Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden alınacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU TARİHLERİ

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere yer değişikliği başvuruları, 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.

ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular duyuruda yer alan "Yer Değiştirme Takvimi" doğrultusunda "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamalı olacaktır. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunamayacak.

Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.