MEB'den özel okullara yeni ayrıcalık! Eğitimci Bozdoğan: Eşitsizlik derinleşecek

Yayınlanma: 07.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.08.2023 - 04:03

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişikliklerle devlet okullarında unuttuğu adımları, özel okullar için atmış oldu. Buna göre il milli eğitim müdürlükleri ile belediyeler arasında artık “örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurs” düzenlenmesi için işbirliği protokolü imzalanabilecek.

Böylece özel okulların kurs yükü, belediyelere aktarılabilecek. Yıllardır çözülemeyen “ikili eğitim” sorunu ise özel okullar için yönetmelik değişikliğiyle çözüldü. Devlet okullarında bitirilemeyen ikili eğitimi özel okullarda engellemek için yönetmeliğe “Özel okullarda tam gün eğitim öğretim yapılır” maddesi eklendi.

Öte yandan artık lise öğrencileri, pazar günleri de özel öğretim kurslarına gidebilecek. Böylece haftanın yedi günü, “dershane mantığıyla” kurslar çalışmaya devam edecek.

(Özgür Bozdoğan)

‘TEŞVİK HALİNE GELDİ’

Değişikliğe ilişkin konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde ikili eğitim yapıldığına işaret ederken, bu durumun öğrencileri özel okula yönlendirdiğini belirtti. Yönetmelik değişikliğine değinen Bozdoğan, “Özel okullara tanınan ayrıcalıklar ve olanaklar sayesinde AKP iktidarı döneminde özel okulların kamu okullarına oranını çok ciddi sayıda yükseltildi. Özel okullar, dolaylı bir teşvik haline geldi” dedi.

‘DOLAYLI YÖNLENDİRME’

Son değişiklikle özel okulların bünyesinde dershane açmasına olanak tanındığını vurgulayan Bozdoğan, “Zaten son dönemde veliler, çocuğunu özel okula gönderiyordu, bu okul dershane gibi işliyordu. Şimdi MEB müdahale ederek, var olan ancak olmaması gereken durumu yasal hale getirdi. Yani özel okulları hem okul hem dershane biçimine çevirdi. Bu basit bir değişiklik değil. Dershaneleşme faaliyetinin önü açıldı. Eşitsizlik daha da derinleşecek” ifadelerini kullandı.