Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:11

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:11

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları -23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman erişim açılacağına ilişkin bilgileri sürekli olarak sorguluyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 AÖL sınav takvimi ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde adayların erişimine sunulacak.

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL sonuçları, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden paylaşılacak.