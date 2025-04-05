Yayınlanma: 05.04.2025 - 11:07

Güncelleme: 05.04.2025 - 11:07

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte öğretmenler için ilan edilen idari izin kapsamında mesleki çalışmalar iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni seminer takvimi ve uygulama şekline dair hazırlıklarını sürdürürken, öğretmenler seminerlerin yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi yapılacağını merak ediyor. Öte yandan, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim 7 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Peki, 2025 Nisan Öğretmen semineri ne zaman, saat kaçta? Öğretmen seminerleri ne zaman bitiyor?

2025 NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, nisan ayındaki ikinci ara tatil sürecinde yapılması planlanan öğretmen seminerlerinin başlangıçta çevrim içi olarak düzenleneceğini duyurmuştu. Ancak, 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasının ardından mesleki çalışmalar iptal edildi. Seminerlerin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceğine dair yeni planlamanın kısa süre içinde MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

7 Nisan Pazartesi günü okulların yeniden açılmasıyla birlikte seminerlerin okul ortamında yüz yüze yapılması gündemde. Konuya ilişkin duyurular; Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi, okul idareleri ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden öğretmenlerle paylaşılacak.