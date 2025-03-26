AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
2025 AÖL soruları ve cevapları PDF sorgulama ekranı için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlendi. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları -23 Mart 2025 tarihlerinde tamamlandı. Peki, AÖL soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2. Dönem AÖL sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 26 Mart 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
MEB kılavuzuna göre, AÖL sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
AÖL SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
Etiketler: #AÖL #Açık Öğretim Lisesi
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