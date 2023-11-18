Ara tatil dönüşü çocuklarda motivasyon eksikliğine dikkat

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:55

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:56

İlk ve ortaöğretimdeki öğrenciler için ilk ara tatil sonrası 20 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edilecek. Dokuz günlük tatil boyunca gezen, oynayan, eğlenen öğrenciler derslerine geri dönecek. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak, yoğun okul temposuna geri dönüş için isteksiz olan, stres ve kaygı yaşayan öğrenciler için veli ve eğitmenlere önerilerde bulundu.



Öğrencilerin ara tatilde bir arada olduğu ebeveynlerinden ve güven duyduğu alanlardan ayrılmalarının zor olabileceğine dikkat çeken Sibel Durak, "Öncelikle, eğitmenler ve ebeveynler çocukların sorumluluklarının çok az olduğu, gezip eğlendikleri, aileyle daha çok vakit geçirdikleri ve kendilerini özgür hissettikleri bir haftanın ardından tekrar okul kuralları ile çevrelendikleri bir ortama, yoğun bir tempoya adım atmak istememelerini olağan karşılamalılar" dedi.

"STRESLİ VE KAYGILI HİSSEDEBİLİRLER"

Durak, her çocuğun, okula, derslere dönüş noktasında farklı tepkisi olabileceğini belirtip, kimi heyecanla beklerken ve okul rutinine çok kolay uyum sağlayabilirken, bazılarının oldukça stresli ve kaygılı hissedebileceğini söyledi.

Özellikle kaygı yaşayan çocuklara yardımcı olabilmek için onların duygularını önemsemek ve nedenlerini iyi gözlemlemek gerektiğine dikkat çeken Durak, şunları söyledi:

"Okul zamanı yaklaştığında çocukların davranışlarında farklılıklar gözlenebilir. Bazı çocuklar okula verilen aralardan sonra yeniden okula gitmeyi reddedebilir. Okula dönüşte çocuklarda mide bulantısı, baş ağrısı, iştahsızlık ve uyku problemleri gibi fizyolojik şikayetler ile öfke, sık ağlama gibi duygusal sorunlar söz konusu olabilir."

TATİL SONRASI MOTİVASYON ÖNERİLERİ

Velilere okula dönüş yaklaştığında çocukların okul ile ilgili aklından geçenleri ilgiyle dinlemesini öneren Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, "Çocuğunuzla okul konusunda endişeleri varsa konuşabilirsiniz. Okul kıyafetlerini ve çantasını birlikte hazırlayabilirsiniz. Özellikle pazar akşamı ve pazartesi sabahı mutlu ve sakin bir tutum sergileyerek, endişesini kontrol etmesine yardımcı olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Durak, tatil sonrası çocukların hem duygusal hem de zihinsel olarak hazır olması ve sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için velilere ayrıca şu önerilerde bulundu:

"Tatil döneminde yapılan sanat, spor, bilim aktiviteleri, geziler, hobi atölyeleri gibi etkinlikleri okul döneminde de sürdürün. Bu, çocukların tatil ve okul süreçleri arasındaki geçişi daha hafif yaşamalarını sağlayacaktır. Eğitmenler ve ebeveynler, çocukların zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine odaklanarak onları cesaretlendirmelidir. Bu, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırarak geçiş dönemi kaygılarını azaltacaktır."

OLUMLU TUTUMLAR UYUM SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIR

Okula uyum sürecinde çocukla okul ve öğretmenleri hakkında olumlu yorumlarda bulunmak, okulun güvenli ve keyifli bir yer olduğuna dair inancı paylaşmanın, uyum sürecini kolaylaştıracağını belirten uzmanlar şu ifadeleri kullandı:

"Okulda gerçekleşecek yeni etkinlikler hakkında konuşmak, okulu çekici hale getirerek çocukların arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle tekrar bir araya gelme isteğini artırabilir. Rutinlerinizi yeni baştan oluşturabilir, okullar açılmadan en az birkaç gün öncesinden uyku ve yemek düzeninizi yeniden planlayıp, bu değişikliğe çocuğunuzu hazırlamak için onunla düzen oluşturmanın yararları üzerine konuşabilirsiniz. Oyun, ders, bilgisayar, telefon ve televizyon saatleri için kuralları hatırlatıp yeniden düzene girmesini sağlayabilirsiniz. Bu sınır ve kuralları çocuğunuzla birlikte belirlemeye özen göstermeniz, onun iş birliği yapmasını kolaylaştıracaktır."