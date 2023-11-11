Ara tatilde çocukların verimini artırmak için nasıl aktiviteler yapılmalı?

Yayınlanma: 11.11.2023 - 13:56

Güncelleme: 11.11.2023 - 14:00

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk ara tatili 13 Kasım'da başlıyor. Hem okula ilk adımını atan minikler hem de yoğun bir tempoda eğitimine devam eden tüm öğrenciler için bu ara tatil dinlenmek için iyi bir fırsat yaratıyor. Öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapmalarının ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamalarının çok önemli olduğunun altını çizen PDR Direktörü Sibel Durak, bu nedenle ara tatilin dinlenme ihtiyacını giderecek şekilde planlaması gerektiğini söyledi.

"Tatilin öncelikle çocuğunuzla keyifli zaman geçirmek için bir fırsat olduğu unutulmamalı. Derslere biraz ara verseler de bunun sömestr tatiline kadarki dönem için yeni bir enerji yaratacağından kuşkunuz olmasın" diyen Durak, tatil boyunca çocuklara keyif alacakları, ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda aktiviteler sağlanabileceğini belirtti.

ARA TATİLDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER

Çocuğunuzla beraber doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz: Piknik yapabilir, keşfedilmemiş bölgeleri keşfedebilirsiniz.

Müze ve sanat galerilerini ziyaret edebilirsiniz: Sanatsal faaliyetlerin bolca olduğu tatil dönemlerinde, sanat sal aktivitelerle ilgilenmek çocuğunuzun sanata olan ilgisi artabilir.

Fiziksel aktiviteleri arttırabilirsiniz: Okul döneminde kapalı alanda kalan ve genellikle masa başında oturmak zorunda kalan çocukların fiziksel aktivite yapmaya ihtiyaçları vardır. Tatil süresince çocuğunuzun fiziksel aktivitelerde bulunmasını sağlayabilirsiniz. Yüzme, bisiklet sürme, tenis gibi aktivitelerle çocuğunuzun enerjisini atmasını sağlayabilirsiniz.

Çoğunuzla birlikte yemek yapabilirsiniz:Yeni tarifler deneyebilirsiniz. Hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de çocuğunuzun mutfak becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.

Çocuğunuzun el becerilerini geliştirecek aktiviteler düzenleyebilirsiniz: Resim yapma, el sanatları gibi aktivitelerle çocuğunuzun yaratıcılığını ve motor becerilerini destekleyebilirsiniz.

Farklı şehirleri veya tarihi mekanları gezmek için planlar yapabilirsiniz: Bu sayede çocuğunuz farklı kültürleri tanıyabilir ve yeni deneyimler yaşayabilir.

Birlikte kitap okuyabilirsiniz: Tatil programında, çocuğun yaşına uygun olarak her gün en az 20-40 dakika kitap okuma aktivitesine mutlaka yer verilmelidir. Birlikte kitap okuyup üzerine sohbet etmek, kitaptaki karakterleri canlandırmak veya kitaba yeni bir kapak tasarlamak gibi etkinliklerle çocuğunuzun okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Televizyon, bilgisayar ve internet sürelerini kontrol altında tutarak, çocuğun sosyal yaşantısının ve zihinsel süreçlerinin olumsuz etkilenmemesini sağlayabilirsiniz. Tatil haftasının en az bir gününü 'ekransız gün' olarak belirleyebilirsiniz.